شكرا لقرائتكم "يويفا" يؤجل اجتماعاً للجنته التنفيذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل اجتماع للجنته التنفيذية كان مقررا في 27 مايو بسبب "بعض النقاط العالقة" الخاصة بملاعب بطولة أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل.
وقال اليويفا في بيان إن الاجتماع سيعقد الآن في 17 يونيو، وتأجلت بطولة أوروبا 2020 التي كان من المقرر اقامتها في 12 مدينة عبر أوروبا بسبب جائحة كورونا التي أوقفت مسابقات كرة القدم في مارس.
وقال يويفا إن تغيير موعد الاجتماع جاء بسبب بعض النقاط العالقة الخاصة بعدد صغير من الملاعب التي ستستضيف بطولة أوروبا 2020 العام المقبل.
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