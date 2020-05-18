شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة العروض الأوروبية لـ أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة تلقى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الشاب المعار للجونة، عروضاً أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، وارتبط اسم أكرم توفيق بخوض تجربة الاحتراف الخارجى بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر الأولمبى خلال المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وأكد مسئولو الأهلى أن هناك وسيطا أجنبيا تحدث مع النادى عن إمكانية التفريط فى اللاعب حال تلقيه عرضاً أوروبياً جيداً، إلا أن الإدارة الحمراء أكدت حاجتها للاعب بمجرد انتهاء فترة إعارته للجونة.

وأضاف مسئولو الأهلى، أن أكرم توفيق تحت ميكروسكوب عدد من الأندية التركية والبرتغالية، إلا أنه لا يوجد اهتمام من أى نادٍ إنجليزى، خاصة أنه لا يحق الانتقال لأياً منها، لأنه ليس لاعباً دولياً، فى الوقت الذى يشترط الدورى الإنجليزى على أى لاعب ينضم له أن يكون قد شارك فى أكثر من 75 % من مباريات منتخب بلاده، وهو الشرط الذى لا يتوفر فى أكرم توفيق حتى هذه اللحظة.

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وتلقى أكرم توفيق تأكيدات من جانب مسئولى الأهلى بأنه سيعود للقلعة الحمراء فى الصيف المقبل، وحجز اسمه فى قائمة الموسم الجديد، خاصة بعد ثقل خبراته من الفترة التى قضاها فى صفوف الجونة، بخلاف مشاركته فى أمم إفريقيا تحت 23 سنة وظهوره بمستوى جيد.

وحاول مسئولو الجونة تجديد استعارة أكرم توفيق لمدة موسم جديد إلا أن تلك الرغبة واجهها رفضاً من إدارة الأهلى المتسمكة بعودة اللاعب والذى لن يدعم خط الوسط فقط ولكن سيتم الاستفادة منه فى تدعيم مركز الظهير الأيمن ايضاًً بعد رحيل أحمد فتحي.