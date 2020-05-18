شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يستعيد ذكريات هدف وائل جمعة فى إنبي ويعلق: "الأوفر دوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل رياض، نجم النادى الأهلى السابق، ذكرياته مع الفريق الأحمر فى لقاء إنبي، ونشر "شيتوس" فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال قيامه بأسيست لهدف الأهلى الذى أحرزه وائل جمعة مدافع القلعة الحمراء فى شباك الفريق البترولي، وعلق وائل رياض على الفيديو قائلاً، "الله عليك يا صخرة بس الأوفر إيه دوا"، ليتدخل مجدى عبد العاطى نجم إنبى السابق والمدير الفنى حالياً لفريق أسوان ويعلق "ماشى يا شيتوس عادى قول ان انا السبب فى الجول".

ورد وائل رياض على مدرب أسوان قائلاً: مانا قولتلك هنزل بالجول، ابقى خليك مع المان بتاعك يا حاج لغاية مالكورة تخلص، صيت وائل جمعة على الفاضي.

في سياق متصل، أكد وائل رياض المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي أن النادي الأهلي كان واجباً أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.

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أضاف وائل رياض فى تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت 2 أن حسام عاشور لعب للأهلي 16 عاماً وخاض وأحرز العديد من البطولات المحلية والقارية بخلاف أنه كابتن الفريق وسبق وأن قام الفريق بالتجديد للكباتن على غير رغبة المديرين الفنيين خاصة وأنه لم يرتدي أي تيشيرت سوى القلعة الحمراء.

تابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.

وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.