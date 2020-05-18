شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. ياسمين نوح نجمة طائرة الزمالك: "سوشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يركز على المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب وأرز، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته واليوم سيكون اللقاء مع ياسمين نوح، لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك، التى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، مشيرة إلى أنها ستتناول اليوم " سوشى".

وقالت ياسمين نوح إنها تحرص دائما على تناول السوشى من وقت لآخر على الإفطار، مشيرة إلى أنها أكلتها المفضلة.

وتحرص ياسمين نوح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.