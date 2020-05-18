شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو عن قرار مجلس الوزراء: عودة الروح للحياة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً منتصف يونيو المقبل يعيد الأمل إلى الوسط الرياضى، بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد مخاطبات مع الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لوضع خطوات عودة النشاط، والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة اللاعبين و المشاركين فى المنافسات .

وأضاف مطيع فخر الدين أن القرار يمثل عودة الروح إلى الحياة الرياضية مرة أخرى، فى ظل بدء أكثر من اتحاد فى خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية، 2021، وذلك قبل توقف النشاط .

كان الاتحاد الدولى للجودو قرر تعديل بعض شروط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021، والمقرر أن تبدأ رحلة التأهيل بعد 30 يونيو المقبل.

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وأكد مطيع فخر الدين أن الاتحاد الدولى أبلغهم بتعديل بعض شروط التأهل، ولكن لن يتم الإعلان عنها وإخطار الاتحادات المحلية بالشروط إلا بعد استئناف البطولات والنشاط الدولى، والذى تقرر له بعد يوم 30 يونيو، فى ظل توقف جميع الأنشطة بمختلف الدول بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أمس، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجى من منتصف شهر يونيو المقبل، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقدت اللجنة الاولمبية اجتماعا مع الاتحادات الرياضية لتجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم فى مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.