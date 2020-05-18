شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فى نادى الجزيرة.. وعمرو جزارين يرد: المصاب لم يحضر للنادى منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحد عمال نادى الجزيرة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره أحد الأعضاء بصفحة تحمل اسم النادى وتهتم بأخباره، وكشف العضو أن المصاب يدعى "خ. ب" ويعمل منادى للسيارات بالنادى، متهما الإدارة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المفروضة من الدولة من خلال توزيع الأموال على العاملين من جزيرة الخير، وهى جمعية خيرية بنادى الجزيرة يتم جمع أموالها من الأعضاء وتوزيعها على المحتاجين من العمال.

وطالب العضو بغلق النادى وبقاء الجميع فى العزل الصحى لمدة 14 يوما لجميع العاملين بالنادى.

الخليج 365 تواصل مع عمرو جزارين، رئيس النادى، والذى كشف أن العضو الذى نشر المعلومة تم إسقاط عضويته من النادى، وفيما يخص العامل فأكد أنه لم يحضر إلى الجزيرة منذ شهرين منذ تعليق العمل بالأندية، موضحا أن الأعضاء لا يذهبون إلى النادى، وبالتالى لا حاجة إلى منادى السيارات، وحال إصابة العامل فذلك سيكون خلال تواجده بعيدا عن نادى الجزيرة، سواء بحضور إحدى المناسبات أو تواجده فى تجمعات خلال تلك الفترة التى تغيب فيها عن العمل.

ووقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مكان للحجر الصحى داخل نادى الجزيرة الواقع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى خطوة جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وتأتى هذه الخطوة لأخذ احتياطات صارمة لمواجهة المرحله المقبله، وتخصيص أماكن غير المستشفيات لاستقبال حالات عدوى فيروس كورونا المستجد.

نادى الجزيرة