شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جولة تسوق لجيرالدو وأجايى لشراء الملابس والأحذية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثنائى الأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجايى، نجما النادى الأهلى، على الخروج فى جولة تسوق لمواجهة ملل العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا، ونشر جيرالدو عبر حسابه على إنستجرام جانبا من جولته لشراء بعض الملابس والأحذية الرياضية بصحبة أجايى. وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل الماضى قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

ورفض جيرالدو فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل من القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلى، وهو الاحتمال الأقرب، لرغبة النادى التعاقد مع لاعب أجنبى أخر بدلاً منه، ويمتلك اللاعب الأنجولى عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل بجانب عرضاً من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى وهو ما سيحسمه "جناح" الأهلى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.



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من جانبهم، رحّب مسئولو الأهلى برحيل جيرالدو لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

ومنح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة النادى الضوء الأخضر من أجل تسويق جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، وهو ما جعل الإدارة الحمراء لا تُمانع فىعودة جيرالدو لنادى أول أغسطس الأنجولي أو أي ناد آخر طالما كان العرض مُنابسب للأهلي واللاعب أيضاً.

كانت تقارير صحفية أنجولية قد أكدت أن نادي أول أغسطس يدرس استعادة جناحه جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" إن نادي أول أغسطس ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.ويفاضل جيرالدو بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط، واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.