شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم للسلاح محمد حمزة يتحدث عن "صناعة البطل" فى ندوة أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد بعد غد، الأربعاء فى الثالثة عصراً، ندوة بعنوان "صناعة البطل"، ويحل ضيفا خلالها محمد حمزة لاعب المصرى الصاعد المصنف الأول عالميا للشباب وبطل كأس العالم للشباب الأخيرة فرنسا 2020، ويتحدث محمد حمزة خلال الندوة التى سيتم بثها عبر تطبيق زووم بالإنترنت ويشاهدها جميع اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور فى رياضة السلاح بالمنطقة العربية خاصة والرياضيين عامة عن كيفية صناعة البطل والمراحل المختلفة التى يمر بها .

كما ينقل محمد حمزة تجربته الحالية فى التعامل مع الأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا وكيف يتدرب بالمنزل للحفاظ على مستواه الفنى والبدنى والذهنى والنفسى استعدادا لاستئناف البطولات فى أى وقت .

كما يشرح محمد حمزة أيضاً كيفية قضاء يومه كاملا بالمنزل منذ الاستيقاظ وحتى يخلد للنوم والاستغلال الأمثل لهذا الوقت الحالى بطريقة إيجابية، وبالأخص للاعبين الناشئين حتى لا تضيع منهم تلك الفترة دون تحقيق أى إيجابيات.

يدير الندوة أمين عام الاتحاد الإماراتى للمبارزة الدكتورة هدى المطروشى ومحاور الندوة البطل العالمى السابق محمد سامح عبد الرحمن والمحلل الفنى للندوة المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الوطنى للسلاح الكابتن ماهر حمزة .