شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتعرض لعقوبة قاسية بسبب حكم "الشايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمرو جمال، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، لعقوبة قاسية، بسبب حكم الشايب فى "الكوتشينة"، بعدما حكم عليه أصدقاؤه بإجراء تمرين الضغط 100 مرة، إلا أنه نجح فى تخفيضها إلى 10 مرات فقط، ونشر عمرو جمال فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال قيامه بالعقوبة، ويبحث نجوم الكرة عن أى وسيلة تسلية خلال توقف النشاط الرياضى فى مصر والذى تعرض للتجميد منذ مارس الماضى كإجراء اححترازى لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وأدى إلى إجبار الملايين على البقاء فى منازلهم خوفاً من تفشى الفيروس.

وأكد عمرو جمال أن فرصة عودته للقلعة الحمراء كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى أنهى به مباريات الدورى الأخيرة.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: "فرص عودته للأهلى كبيرة جدا في ظل المستوى الذى قدمته في آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه".

وأضاف الغزال: "عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم تقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه في الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، وأتمنى عودته مرة أخرى".

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وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة في بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام في الدورى".

وأستطرد مهاجم الطلائع: "مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".