شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدى: فلوس الدوري المصرى بقت "أوفر" والتوانسة غلابة ماعدا الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أن أرقام التعاقدات فى الدورى المصرى أصبحت مبالغ فيها بطريقة كبيرة، موضحاً أن الأمر يختلف كلياً فى الدورى التونسى. وقال وسام العابدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت، "سمعت أن الأهلى بصدد التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى مقابل 200 مليون جنيه، وهو رقم ضخم للغاية"، وأضاف ضاحكاً، "ليه الارقام دى مكنتش موجودة وإحنا بنلعب فى الدورى المصرى".

وأضاف وسام العابدى، "الأمور فى تونس مختلفة، الترجى فقط من يمتلك أغلى اللاعبين بينما سقف التعاقدات فى النجم الساحلى والأفريقى والصفاقسى لا يتخطى 200 ألف دولار، ولدينا أفضل لاعبين هما يوسف البلايلى وأنيس البدرى كانوا يتقاضون إبان وجودهما فى تونس 400 أو 500 ألف دولار".

وعن تقييمه للمهاجمين فى الدورى التونسى قال وسام العابدى، "حالياً طه ياسين الخنيسى مهاجم الترجى هو الأفضل بينما لا يملك النجم الساحلى والأفريقى مهاجمين مميزين".

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كشف التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أنه لم يدع الإصابة أو يقصر مع القلعة البيضاء للهروب للترجى التونسى، وقال وسام العابدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا مقصر فى حق مصر وفى حق أصحابى بالمحروسة، فلم أحضر للقاهرة منذ الرحيل عن الزمالك، بعكس زميلى يامن بن ذكرى الذى يحرص على الحضور بصفة مستمرة، ولكنى أعتزم زيارة مصر قريباً لاستعادة الذكريات الجميلة التى عشتها هنا".

وأضاف وسام العابدى، "الفترة التى لعبتها فى الزمالك لم أنسها، فهذا النادى له جماهيرية عريضة فى كل الوطن العربى، ويملك تاريخا كبيرا فى اللعبة، ولكن الفترة التى لعبتها كانت هناك أزمات مادية مع الإدارة ولم نكن موفقين، وللأمانة كان الاهلى يمتلك فى الفترة من 2006 وحتى 2010 جيلا ذهبياً بخلاف الجيل الحالى".

وعن هروبه من الزمالك للعودة للترجى قال العابدى، "لم أتعمد الإصابة مثلما تردد ولم أهرب للرحيل للترجى التونسى، يشهد الله أنى لم أتخاذل ولا دقيقة ليس فى الزمالك ولكن فى كل الأندية التى لعبتها، أقسم بالله العظيم أعشق الزمالك وبموت فيه وكل الزملكاوية على عينى ورأسى وبقولها وأنا صايم "

وتابع وسام العابدى، "يمكن لعشاق الزمالك سؤال مصطفى المنيرى طبيب الفريق السابق فهو شاهد عيان على أنى لعبت مباراة أفريقية بالقاهرة، وكنت مصاباً وكنت سأجرى جراحة الرباط الصليبى ورفضت الخروج حباً فى الفريق الأبيض، بحب الزمالك وربنا يعلم كل حاجة، لعبت ومخدتش فلوس كتيرة ولم أتخاذل يوماً".