شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة استثنائية للمرأة لأول مرة في نوادي سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف مسئولو نادى سيتى كلوب على ابتكار أنشطة مختلفة واستثنائية للمرأة، تقديراً لدورها الكبير فى المجتمع لكونها المسئولة الأولى عن إعداد الكوادر الرياضية فى جميع الألعاب، ما دفع إدارة النادى لمنحها امتيازات عديدة بعد الحصول على عضوية النادي، وقرر مسئولو سيتى كلوب تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحي، بالإضافة إلى مركز تجميل وكوافير وعيادات نسائية ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل، واستهدف نادى سيتى كلوب خلق مجتمع متكامل للمرأة داخل ذلك الصرح الرياضي، دون أن تحتاج إلى أى عنصر خارج النادى، فى تجربة فريدة بالرياضة المصرية.

وحرص نادى سيتى كلوب على توفير هذه الأماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

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وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.