شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدى: الزمالك يحتاج سنة ونصف لإيجاد بديل لفرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أن مواطنه فرجانى ساسى صانع ألعاب الفارس الأبيض صنع تاريخاً وشعبية هائلة بين أنصار القلعة البيضاء، وقال وسام العابدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "فرجانى ساسى يسير بخطى ثابتة مع الزمالك، وأتمنى أن يقود الفارس الأبيض مع أبناء النادى لحصد اللقب الأفريقى بعد طول غياب ".

وأضاف العابدى، "جمهور الزمالك بيحب ساسى، وعشان كدا لو هو مرتاح فى النادى أكيد هيكمل ومش هيمشى، وفى حال رحيله سيحتاج الزمالك عاماً ونصف حتى يجد بديلا له يستطيع التأقلم مع الفريق، ولو أنا من إدارة الزمالك لا أفرط فى فرجانى ساسى مطلقاً".

وتابع وسام العابدى،"ساسى صعب يحترف فى أوروبا عشان السن، ولما احترف فى السعودية لم يحقق نجاحا مثل الزمالك لأن الأمور هناك صعبة فكل الظروف مهيئة لاستمراره مع القلعة البيضاء".

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وتصدر فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم. وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسى أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.

تربع فرجانى ساسى لاعب وسط القلعة البيضاء على قمة القائمة بقيمة تسويقية بلغت34 مليون جنيه، ومنذ انضمامه إلى فريق الزمالك شارك ساسى فى 62 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 8 آخرين لزملائه بالفريق.

وكان مسؤولو نادى الزمالك قد كشفوا أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى.