شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الشبه الكبير" بين أكرم توفيق وشقيقه بعد صدمة وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة الشبه الكبير الذى يجمع وليد سليمان نجم الاهلى مع أشقائه، حرص أكرم توفيق لاعب خط وسط المارد الأحمر والمعار للجونة على إظهار الشبه الكبير الذى يجمعه بشقيقه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورتهما معاً وعلق قائلا، "أكرم رقم 2". وسبق أن كشف حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى، الشبه الرهيب الذى يجمع بين وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر وأشقائه، ونشر عاشور عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بالحاوى مع شقيقيه وعلق قائلا، "ياترى مين فيهم وليد"، لتنهال التعليقات الساخرة من زملاء عاشور كان أبرزها من أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق الذى قال: "يادينى على الضحك".

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أنه يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط،

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.