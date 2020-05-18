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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 18 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، 28 مليون جنيه تحاصر الإسماعيلى فى أروقة المحكمة الرياضية بالفيفا، عرض برازيلي "درجة ثانية" لجيرالدو تمهيداً للرحيل عن الأهلي.

عرض برازيلي "درجة ثانية" لجيرالدو تمهيداً للرحيل عن الأهلي

تلقى الأنجولى جيرالدو، جناح النادى النادى الأهلى، عرضاً برازيلياً وبالتحديد من أحد أندية الدرجة الثانية هناك، تمهيداً للرحيل إليه بداية من الموسم المقبل، واستقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على تسويق اللاعب لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد، فى الوقت الذى رفض جيرالدو الانتقال لأى نادٍ مصرى آخر حال الرحيل عن الأهلي.

اتحاد الكرة يتمسك بالسيناريو الأخير لاستكمال الدوري ويرفض التسرع في الإلغاء

كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنهم يتمسكون باستكمال مسابقة الدوري العام هذا الموسم خاصة وأن هناك فرصة لتطبيق احد المقترحات التي تسليمها لوزير الشباب والرياضة لعودة النشاط ومازال هناك متسع من الوقت لاستئناف الدوري ، واوضح مسؤولو اللجنة الخماسية انهم تقدموا باقتراح إلى الوزير، خلال حفل الإفطار الذى جمعهم بمقر الجبلاية، لعودة الدورى في منتصف يوليو أو حتي أول أغسطس المقبلين بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة فى عودة الدورى فى الوقت الحالى.

كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، عن تمسكه بالاستمرار فى النادى الأبيض بالموسم الجديد، بعدما تلقى عروضا عبر أحد الوسطاء من عدد من الأندية المحلية التى تهتم بضمه فى الموسم المقبل، إلا أن اللاعب أكد لمصدر مقرب منه أنه ينتظر الحصول على فرصته بصورة أساسية مع الزمالك، ويستعد لذلك خلال الفترة الجارية التى تشهد التوقف الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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اتحاد الكرة يلزم الموظفين بارتداء الكمامات داخل مقر الجبلاية بعد العيد

أخطرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة موظفى الجبلاية بعودة وانتظام العمل داخل أروقة اتحاد الكرة بشكل طبيعى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع إلزامهم باتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات أثناء العمل، خاصة أن اللجنة الخماسية كانت قد خفضت أعداد الموظفين طوال الفترة الماضية، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم التأكيد على الموظفين بانتظام العمل بالطاقة الكاملة بعد عيد الفطر المبارك.

28 مليون جنيه تحاصر الإسماعيلى فى أروقة المحكمة الرياضية بالفيفا

رغم نجاح النادى الإسماعيلى في الخروج من أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة، لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار، إلا أن العقوبات الغرامات المالية لا تزال تحاصر الدراويش في المحكمة الرياضية وأصبح النادى مطالباً بدفع 28 مليون جنيه فى قضيتى الثنائى إبراهيم حسن والتونسى لسعد الجزيرى.