شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط أحيا الأمل للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر بعودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو المقبل بمثابة إحياء للأمل فى نفوس اللاعبين، وقال العشرى فى مداخلة لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "قرار رئيس الوزراء أحيا الأمل فى نفوس اللاعبين، لن أبالغ لو قلت كنا وصلنا لمرحلة اليأس، ولكن استبشرت خيرا بعودة الدورى الألمانى، العجلة هتدور، وستعود الحياة لطبيعتها رويدا رويدا".

وأضاف العشرى، "اليوم أصبح مملا بدون الكرة حتى لعبة التنس التى كنت أمارسها فى سموحة مع غلق النادى حرمت منها وبقيت بفضل رياضة المشى فى الوقت الحالى "

وعن عودة الدورى، قال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "نحتاج فترة إعداد لمدة 8 أسابيع لعودة النشاط الكروى، ولا يجب مقارنة وضعنا بالدورى الألمانى، شهر إعداد لا يكفى نحن فى فترة راحة منذ ثلاثة أشهر وليس هناك تجهيز بدنى أو تعايش أو انسجام أو مهارات أو خطط، لذا لابد أن نفكر فى الإعداد للدورى الجديد خوفاً من تلاحم المواسم وضغط اللاعبين".

Advertisements

ويعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسات عن طريق الكونفرانس مع سمير حلبية رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من أجل وضع تصور جديد للفترة المقبلة وكيفية إيجاد طرق بديلة فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.

ويتدرب اللاعبون فى الوقت الحالى بالمنزل طبقا لبرنامج موضوع من المدير الفنى يشرف عليه مخطط الاحمال عن طريق برنامج اون لاين بشكل يومى نظرا لتوقف مسابقة الدورى بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط بسبب تفشى وباء كورونا القاتل.

ومن المقرر أن يبحث الثلاثى موقف النادى بشكل عام فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الأندية المصرية نظرا لعدم تواجد مورد مالى لكافة الفرق بسبب توقف النشاط.