ياسر رضوان : لابد التعايش مع فيروس كورونا فى عودة الحياة للرياضة من أجل المتضررين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة المقبلة بعودة الحياة للرياضة من أجل المتضررين، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 5 ملايين فرد يعملون فى قطاع الرياضة، من بينهم 10 % تقريبا لم يتأثروا بحكم عقودهم مع أنديتهم و90 % متضررون بشكل كبير جدا .

وأبدى رضوان رضاه عن الضوء الأخضر الذى منحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بعودة الحياة تدريجيا للرياضة .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن عودة الأنشطة للاندية الرياضية تدريجيا بداية من هذا الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يرغب فى إستئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.