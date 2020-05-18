شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حمودي يتدرب فى حديقة منزله في توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى والزمالك السابق وفريق بيراميدز حالياً، تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر حمودى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام أثناء أدائه التدريبات فى حديقة منزله، ورغم انضمامه إلى بيراميدز فى بداية الموسم الجارى، إلا أن حمودى ظل بعيداً عن المشاركة على قائمة الانتظار بسبب خطأ فى فهم نظام الاستبدالات ببيراميدز، الذى استفد استبدلاته قبل ضم اللاعب وبات حمودى لا يحق له المشاركة مع الفريق قبل فتح الاستبدالات مجدداً.

في سياق متصل، أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يرفض فكرة التعاقد مع أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والأهلى والزمالك السابق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" : " حمودى خارج حسابات الاسماعيلى تماماً ، اللاعب لايشارك مع أى فريق تعاقد معه منذ فترة طويلة وبالتالى لن يكون مفيداً للدراويش حال التعاقد معه" .

ووضع مسئولو نادى سموحة شرطا وحيدا أمام أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو أن ينهى كافة أموره التعاقدية مع ناديه الحالى ، يأتى ذلك لرغبة سموحه فى عدم دفع أى مبالغ مالية لبيراميدز، وعدم الدخول فى مفاوضات معهم، خاصة أن الأخير يزايد كثيراً فى طلباته المادية، وهو ما يرفضه مسئولو النادى السكندرى.

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ويرغب مسئولو سموحة فى إعادة أحمد حمودى من جديد لصفوف الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى من نقص حاد داخل صفوف كتيبة حمادة صدقى، بعد اقتراب عودة ناصر ماهر للأهلى، وعدم وجود البديل الكفء فى هذا المركز

كان سموحه شاهدا على تألق أحمد حمودى فى بداية عهده مع الساحرة المستديرة ثم احترف بالدورى البلجيكى ثم عاد للزمالك ومنه للباطن السعودى والذى عاد منه للأهلى، إلا أنه لم ينجح فى فرض اسمه مع القلعة الحمراء ليرحل بعد موسمين قضاهما داخل جدران البيت الأحمر إلى بيراميدز ولم يشارك بسبب خطأ إدارى منع من تسجيله بسجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم..

وخسر أحمد حمودي لقب دورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات متتالية، حيث خسر نهائى 2016 مع الزمالك أمام ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة إجمالية (3-1)، وخسر نهائى 2017 مع الأهلى أمام الوداد المغربى بنتيجة إجمالية (2-1)، وخسر نهائى 2018 مع الأهلى أمام الترجى التونسى بنتيجة إجمالية (4-3).