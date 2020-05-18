شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل تحديد الراحلين لحين حسم مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، على تأجيل تحديد الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد لحين حسم مصير الدورى بعد توقف النشاط الكروى منذ مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما استعان الجهاز الفنى لإنبى بالقياسات البدنية للاعبين للوقوف على حالتهم البدنية خلال الفترة الحالية فى ظل توقف النشاط.

يأتى ذلك بعدما طالب الجهاز الفنى للفريق البترولى اللاعبين بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، فى ظل حرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على متابعة حالة اللاعبين أولا بأول.

وأكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، من قبل، أن فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع لن تكون كافية على الإطلاق، لإعداد اللاعبين فى ظل فترة التوقف الطويلة، فيما ينتظر مسؤولو نادى إنبى قرارين من اتحاد الكرة، لتحديد موقف النادى البترولى من مستحقات اللاعبين فى هذا الموسم، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، ويعد القرار الأول متمثل فى مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه والقرار الثانى هو صدور لائحة من اتحاد الكرة لتنظيم العلاقة المالية بين الأندية واللاعبين حال إلغاء الموسم الكروى.

وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.