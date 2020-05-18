شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر تقرير كارتيرون لحسم الصفقات التبادلية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث سيضم تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية.

ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق مع انتظار رأى كارتيرون لحسم تلك المسألة حيث أجل مسؤولو الزمالك حسم الصفقات أيضا بالاتفاق مع كارتيرون لحين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالى الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أكد كارتيرون أن فريق الزمالك فى منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالى، إلا أنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى فيما يخص متطلبات الموسم الجديد فى حال إلغاء الموسم الحالى، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يسعى كارتيرون للتركيز مع لاعبى الفريق ومتابعة حالتهم وتنفيذهم للبرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى.