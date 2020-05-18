شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الناس مش لابسه كمامات فى الميكروباص مع أنها متوافرة بسعر رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حازم إمام، كابتن نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم ارتداء المواطنين للكمامة فى وسائل المواصلات، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت، "بشوف ناس راكبة ميكروباص بدون ارتداء ماسك وحوالى 8 أفراد فى مكان ضيق ومع ذلك لا يسارعون لحماية أنفسهم من الوباء، رغم أن الكمامات متوفرة فى منافذ البيع بأسعار رمزية ".

ويحلم حازم إمام بنهاية وباء كورونا قائلا، "أد أيه كان اليوم العادى نعمة كبيرة من ربنا ومكناش حاسين، دلوقتى بنحلم بعودة اليوم العادى، بنحلم نرجع نخرج براحتنا، ونروح سينما، ونروح نتفرج على ماتش، لازم نجتهد ونتضرع إلى الله فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالدعاء لله حتى يزيح الوباء، لازم نقرأ قرآن ونصلى الترأويح والتهجد ونكثر من الدعاء للمولى عز وجل أن يزيح الغمة وتعود مصر التى نعرفها قبل كورونا ".

وفى وقت سابق، كشف حازم إمام أن الراحل محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر الأسبق لم يكن مدربا دفاعيا، كما يتردد، وأنه تواجد مع الراحل الجوهرى فى أكثر من بطولة على رأسها كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو وفاز ألفراعنة وقتها بلقب البطولة، وكان الجوهرى وقتها يلعب بـ4 أو 5 لاعبين مهاجمين ونفس الأمر فى أكثر من مباراة بعد ذلك فى بطولات مختلفة.

وأضاف حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت لبرنامج لعبة وحكاية ويقدمه سيف زاهر، "الجوهرى مدرب دفاعى أمر خطأ، كان مدربا متوازنا ويحب الكرة الهجومية، والدليل وجود أكثر من صانع لعب خلف المهاجمين فى المباريات التى كان يقودها محمود الجوهري.

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وتطرق عضو اتحاد الكرة السابق إلى أن استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 أكثر شئ أحزنه لأنه لعب ببطولات 98 و2000 و2002 و2004، وبطولة 2006 كانت بمصر وكان يتمنى المشاركة خاصة أنه كان فى سن الـ31 عاما وقتها وكان يسير بمستوى جيد مع الزمالك ولكنه استبعد من قائمة المنتخب وحسابات حسن شحاته المدير ألفنى وقتها .

أضاف حازم إمام أنه تم اختياره لأكثر من إعلان وقتها بحكم أنه سيكون فى قائمة منتتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان هناك إعلان أشارك فيه برفقة حسن شحاته المدير ألفنى وقتها، ويومها كان سيتم الإعلان عن القائمة المشاركة فى البطولة وصدمت من الاستبعاد وحزنت وكنت أتمنى التواجد ولكن هذه طبيعة كرة القدم.