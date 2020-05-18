شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني مهنئا عادل إمام بعيد ميلاده: "كل عام وملك الابتسامة بكل خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم النادي الأهلى والمنتخب السابق، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، ونشر مجدي عبد الغني صورة تجمعه بالزعيم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، وعلق عليها قائلا، "كل عام وملك الابتسامة الزعيم عادل امام بكل خير وصحه وسلامة، عقبال مليون سنة تمتعنا فيهم بأعمالك الفنية".

واحتفل الوسط الفنى والملايين فى مصر والوطن العربى بعيد ميلاد زعيم الكوميديا عادل إمام الـ 80، فإنه من مواليد 17 مايو من عام 1940، وخلال مشوار حافل بالعطاء الفنى الزاخر قدم العديد من الأعمال التى لن تمحى من ذاكرة الفن.



مجدى عبد الغنى وعادل امام

وشعبية الزعيم كما يحب الملايين من عشاقه تلقبيه لم تأتى من فراغ، إنما بسبب مسيرته الكبير فى عالم السينما والدراما والمسرح وتنوع الشخصيات التى قدمها فهو المنسى والفتى الطائر، والإرهابى، والحريف والواد سيد الشغال وبالتأكيد هو الزعيم.. هو حكاية نصف قرن على قمة الإبداع الفنى.

وعلى جانب آخر، قال الفنان القدير عادل إمام إنه احتفل بعيد ميلاده الـ80 مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين، مازحًا: "تباعد إيه؟.. وكمامات إيه؟.. يوم المحبة هتلاقى أصدقائى المحبين ليا، وبنضحك وننبسط".

واضاف عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرى: "شهادتى فى مسلسل فلانتينو مجروحة، لكن أرى أنه عمل جيد.. ولا أعتقد أننى سأشارك فى أعمال سينمائية.. السينما الآن بعافية شوية".

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وواصل: "الشعب المصرى عمره ما اكتأب.. ولو اكتأب بيقول نكتة.. إحنا مش بنكتئب إحنا بنضحك.. وإحنا صناع البهجة والضحكة والتفاؤل".

وأعرب "الزعيم" الفنان عادل إمام سعادته الكبيرة بالحفاوة البالغة من الجمهور المصرى والعربى بذكرى عيد ميلاده الـ80، قائلًا: "فرحان أووى وأشكر الجمهور وكل حاجة حلوة في بلدنا".

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال عادل إمام مازحًا: "يعنى أنا اللى هحل الأزمة دى يا وائل... ياريت.. إننى أطبق العزل المنزلى".

وأضاف: "الفن والأدب لهم قيمة عظيمة فى مجتمعنا، وهو خطر على الإرهابيين لذا يحاربونه.. أنا مش هخاف منهم.. ودايما مع الحق وبلدى".