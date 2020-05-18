شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدى: أعشق الزمالك ولم أدع الإصابة للهروب للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى وسام العابدى، نجم الزمالك السابق، أنه لم يدع الإصابة أو يقصر مع القلعة البيضاء للهروب للترجى التونسى، وقال وسام العابدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا مقصر فى حق مصر وفى حق أصحابى بالمحروسة، فلم أحضر للقاهرة منذ الرحيل عن الزمالك، بعكس زميلى يامن بن ذكرى الذى يحرص على الحضور بصفة مستمرة، ولكنى أعتزم زيارة مصر قريباً لاستعادة الذكريات الجميلة التى عشتها هنا".

وأضاف وسام العابدى، "الفترة التى لعبتها فى الزمالك لم أنسها، فهذا النادى له جماهيرية عريضة فى كل الوطن العربى، ويملك تاريخا كبيرا فى اللعبة، ولكن الفترة التى لعبتها كانت هناك أزمات مادية مع الإدارة ولم نكن موفقين، وللأمانة كان الاهلى يمتلك فى الفترة من 2006 وحتى 2010 جيلا ذهبياً بخلاف الجيل الحالى".

وعن هروبه من الزمالك للعودة للترجى قال العابدى، "لم أتعمد الإصابة مثلما تردد ولم أهرب للرحيل للترجى التونسى، يشهد الله أنى لم أتخاذل ولا دقيقة ليس فى الزمالك ولكن فى كل الأندية التى لعبتها، أقسم بالله العظيم أعشق الزمالك وبموت فيه وكل الزملكاوية على عينى ورأسى وبقولها وأنا صايم "

وتابع وسام العابدى، "يمكن لعشاق الزمالك سؤال مصطفى المنيرى طبيب الفريق السابق فهو شاهد عيان على أنى لعبت مباراة أفريقية بالقاهرة، وكنت مصاباً وكنت سأجرى جراحة الرباط الصليبى ورفضت الخروج حباً فى الفريق الأبيض، بحب الزمالك وربنا يعلم كل حاجة، لعبت ومخدتش فلوس كتيرة ولم أتخاذل يوماً".

Advertisements

من ناحية أخرى، استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث سيضم تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية.

ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق مع انتظار رأى كارتيرون لحسم تلك المسألة حيث أجل مسؤولو الزمالك حسم الصفقات أيضا بالاتفاق مع كارتيرون لحين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالى الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا

من جانبه، أكد كارتيرون أن فريق الزمالك فى منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالى، إلا أنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى فيما يخص متطلبات الموسم الجديد فى حال إلغاء الموسم الحالى، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يسعى كارتيرون للتركيز مع لاعبى الفريق ومتابعة حالتهم وتنفيذهم للبرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى.