شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون جنيه تحاصر الإسماعيلى فى أروقة المحكمة الرياضية بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح النادى الإسماعيلى في الخروج من أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة، لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار، إلا أن العقوبات الغرامات المالية لا تزال تحاصر الدراويش في المحكمة الرياضية وأصبح النادى مطالباً بدفع 28 مليون جنيه فى قضيتى الثنائى إبراهيم حسن والتونسى لسعد الجزيرى.

*لسعد الجزيرى

يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، للجوء للحلول الودية فى أزمة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق حال موافقة اللاعب، وسلم مسئولو النادى الإسماعيلى نصر عزام المحامى الدولى حافظة مستندات قضية لسعد الجزيرى، تمهيداً لدراستها قبل البدء فى إجراءات الطعن، واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى قضية لسعد الجزيرى لدى الفيفا.

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم.

وكان الجزيرى الذى انضم للاسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار فى يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

*إبراهيم حسن

قدم النادى الإسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، حيث تقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى الإسماعيلى بالدفاع عن حقوقه فى هذا الملف .

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وقررت المحكمة الدولية الرياضية تغريم النادى الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى.

تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معاراً من النجوم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع الموسم الجارى 2018 – 2019.