رابطة الدوري السعودي تنفي شائعة إلغاء الموسم الحالي

نفى عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ماتردد عن إلغاء الموسم الحالي من البطولة. البطولة. وقال عبد العزيز الحميدي،إن الحديث عن مناقشة إلغاء النسخة الجارية من الدوري في الاجتماع الأخير، غير صحيح. من الدوري في الاجتماع الأخير، غير صحيح. وأضاف الحميدي أن استئناف الدوري، يخضع للمراجعة المستمرة والتدقيق مع الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا.

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