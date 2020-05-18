إصابة مدرب ناشئين وادي دجلة بفيروس كورونا

أعلن علاء عبده مدرب فريق وادي دجلة لمواليد ٢٠٠٥، عن إصابته بفيروس كورونا. كتب مدرب دجلة لمواليد ٢٠٠٥، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد الله في السراء والضراء ، تمت إصابتي بفيروس كورنا . أسالكم الدعاء واللي زعلاني مني في حاجه ياريت يسامحني ،الحمد الله، الحمد الله، الحمد الله". إصابتي بفيروس كورنا . أسالكم الدعاء واللي زعلاني مني في حاجه ياريت يسامحني ،الحمد الله، الحمد الله، الحمد الله".

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