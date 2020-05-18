رود كرول يقترب من تدريب النجم الساحلي التونسي

دخل نادى النجم الساحلي التونسي في مفاوضات لتولي الهولندي رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر والزمالك قيادة الفريق فنيا في المرحلة المقبلة. ووصلت المفاوضات لنقطة تقارب وجهات النظر بعد أن تم اقالة قيس الزواغي المدير الفني السابق في مارس الماضي بسبب سوء النتائج وخروج الفريق من كأس تونس أمام نجم المتلوي. الفريق من كأس تونس أمام نجم المتلوي. واكد موقع فووت 24 التونسي أن اسم كرول ليس الوحيد الذى يتم التفاوض معه من جانب إدارة النجم الساحلي، لكنه الاسم الابرز .

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