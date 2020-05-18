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أندية الدوري الإنجليزي تعود للتدريبات غدًا

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قامت الأندية المشاركة في بطولة الممتاز اليوم الاثنين بالتصويت الإجماع من أجل العودة إلى التدريبات على شكل مجموعات صغيرة بعد ظهر الغد

.

وأكدت التقارير أن هذه الخطوة ستكون هي الأولى نحو استئناف بطولة البريمييرليج، إلا أن المساهمين أكدوا

أن الاتصال الجسدي غير مسموح به حتى الآن .

ومن المقرر أن تعود كل أندية الدوري الإنجليزي للتدريبات غدًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد " كوفيد 19 ".

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