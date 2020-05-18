أندية الدوري الإنجليزي تعود للتدريبات غدًا

قامت الأندية المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين بالتصويت الإجماع من أجل العودة إلى التدريبات على شكل مجموعات صغيرة بعد ظهر الغد.
وأكدت التقارير أن هذه الخطوة ستكون هي الأولى نحو استئناف بطولة البريمييرليج، إلا أن المساهمين أكدواأن الاتصال الجسدي غير مسموح به حتى الآن .
ومن المقرر أن تعود كل أندية الدوري الإنجليزي للتدريبات غدًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
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