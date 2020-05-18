وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

نفى رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح تلقي لاعب ليفربول الإنجليزي عرضا من ريال مدريد في 2018.

وقال عباس : إن محمد صلاح لم يرفض عرضا من ريال مدريد في مارس 2018، بعدما ادعى المدرب

المصري السابق هاني رمزي أن صلاح تلقى عرضا من ريال مدريد ،قبل فترة قصيرة من كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال رمزي: عندما كنت أعمل مع هيكتور

كوبر خلال معسكر تدريبي في سويسرا، كنت أتحدث مع صلاح، وأخبرني أن ريال مدريد أرسل له عرضا، وكان العرض جيدا حقا، وناقشه صلاح معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول، لأنه كان مرتاحا هناك.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 91 هدفا في 144 مباراة مع ليفربول.