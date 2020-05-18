رابطة الدوري الأسكتلندي: سيلتك بطلا للدوري..وهبوط هارتس

قررت رابطة الدوري الاسكتلندي للمحترفين لكرة القدم اعتبار سيلتيك بطلا للمسابقة بعد أن صوتت الأندية اليوم الاثنين على إنهاء الموسم مبكرا بسبب وباء الموسم مبكرا بسبب وباء كورونا وقالت في بيان: تعلن الرابطة اليوم بعد التشاور مع كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري. كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري. وأضاف: يعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية.

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