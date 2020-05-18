مدرب تشيلسي يتحدث عن عقود لاعبيه المنتهية

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي رغبته في تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الشهر المقبل لفترة قصيرة من أجل إنهاء الموسم المتوقف بسبب جائحة كورونا بنفس التشكيلة الحالية.

وقال "أتمنى حدوث هذا النقاش حتى يصبح بوسعهم البقاء معنا لأنه إذا لعبنا مرة أخرى سأتمنى أن أملك نفس التشكيلة التي كانت جاهزة طوال الموسم".

وأضاف لامبارد: الصحة والسلامة أهم شيء لكن يجب علينا التفكير أيضا في حالة اللاعبين فيما يتعلق بالإصابات

وستعقد الأندية الإنجليزية اجتماعا عبر الهاتف يوم الاثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية قبل استئناف محتمل للموسم الشهر المقبل.