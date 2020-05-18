ترامب : عودة أنشطة لعبة الجولف كسرت الشعور بالملل

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعودة منافسات لعبة الجولف بعد فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وشهدت أمريكا أول انطلاقة للعبة من جديد بمنافسة خيرية ودية عبر مباراة التزم اللاعبون فيها بقواعد التباعد الإجتماعي داخل الملعب المحدد وكل منهم له أدواته الشخصية في اللعب والتعقيم. بمنافسة خيرية ودية عبر مباراة التزم اللاعبون فيها بقواعد التباعد الإجتماعي داخل الملعب المحدد وكل منهم له أدواته الشخصية في اللعب والتعقيم. وأكد ترامب، أن تلك المنافسات حتى ولو بسيطة بإمكانها كسر الشعور بالملل لدى الكثيرين، بعد أن اعتدنا على مشاهدة مباريات قديمة مر علىها أكثر من عشر سنوات.

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