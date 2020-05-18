كشف أسطورة روما “فرانشيسكو توتي” عن الأسباب التي دفعته نحو رفض عروض ريال مدريد في الفترة من 2003 إلى 2008.

وحظى فرانشيسكو توتي بمسيرة متواضعة على مستوى البطولات الجماعية رفقة نادي روما، حيث اكتفى بلقب وحيد للدوري الإيطالي بموسم 2001/2000، ولم يستطع الوصول إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا.

وكان باستطاعة فرانشيسكو توتي التتويج ببطولات أكثر من ذلك بكثير، وتحقيق كل أحلامه في كرة القدم والتتويج بلقب أفضل لاعب في العالم، لكنه رفض جميع العروض التي وصلته من ريال مدريد، مفضلاً البقاء في روما حتى اعتزل عام 2017.

وقال فرانشيسكو توتي “رفضت ريال مدريد عدة مرات؟ قمت بتوضيح كل شيء وبعدها قررت الإستمرار مع روما حتى اعتزلت. كان اختيارًا من القلب بسبب العائلة والأصدقاء والمعجبين وروما”.

وأضاف “زوجتي إيلاري كانت تحفزني بصفة مستمرة من أجل الذهاب إلى ريال مدريد، وأخبرتني ذات مرة بأنها على استعداد لترك كل شيء للمجيء معي إلى إسبانيا”.

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لماذا رفض توتي عروض ريال مدريد في فترة راؤول؟

واعترف توتي “لكن كان لديّ شعور بأنني قادر على فعل أشياء مختلفة عما يفعله الآخرون عادة، والذي لا يتم فيه رفض أندية بهذا النوع، كانت لديّ فرصة للذهاب إلى ريال مدريد بنسبة 80٪”.

وتابع “ريال مدريد قدم لي الكثير من العروض من أجل الانتقال إليه، وتضمنت تلك العروض العديد من المميزات باستثناء شارة القيادة لأن راؤول جونزاليس كان قائدًا للفريق آنذاك، بالإضافة إلى الراتب، فقد كان أقل من راؤول جونزاليس، وأي لاعب كان يذهب إلى ريال مدريد كان عليه أن يتقاضى راتبًا أقل منه”.

وشعر توتي بأنه لاعب عظيم ومختلف في روما، ولهذا لم يكن بحاجة للرحيل إلى مكان آخر، قائلاً “كنت أحظى بدرجة حب كبيرة للغاية، وكان أمرًا رائعًا أن أنتمي لهذا الفريق، أما مدريد فهو فريق غير عادي، والجميع يريدون اللعب معه”.

ولعب توتي ما مجموعه 619 مباراة في الدوري الإيطالي مع روما في الفترة من 1992 إلى 2017، وسجل 250 هدفًا من بينهم 20 هدفًا في موسم 2004/2003 الذي رُشح خلاله للقب أفضل لاعب في أوروبا والعالم، لولا بصقته الشهيرة على لاعب الوسط الدنماركي “كريستيان بولسن” أثناء مباراة إيطاليا والدنمارك في يورو 2004 والتي كلفته الطرد من البطولة.