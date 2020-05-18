بالصور.. حكيم زياش: واجهتني معظم المشاكل مع محترف اتحاد جدة!

أكد النجم المغربي حكيم زياش أن مواطنه كريم الأحمدي، محترف اتحاد جدة، كان أقوى خصم له خلال مواسمه الثمانية في الدوري الهولندي، حيث واجهه 3 مرات عندما كان زياش لاعبًا في تفينتي أنشخيدة، والأحمدي يلعب مع فينورد، ثم التقى الثنائي 4 مرات في مواجهة الكلاسيكو الهولندي بين آياكس وفينورد، ولم يُسجل زياش في هذه اللقاءات أي هدف، سواء مع تفينتي أو أياكس أمستردام.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد أنهى رسميا إجراءات ضم زياش من أياكس الهولندي مقابل 40 مليون يورو، وسينضم صاحب الـ27 عامًا إلى البلوز بداية من الموسم المقبل.

أصعب مُنافس

وفي مقابلة مع صحيفة “voetbalzone” الهولندية، سُئل زياش عن أقوى منافسيه، وتذكر أول مباراة كلاسيكو له، في 23 أكتوبر 2016، وأوضح أنه قبل 12 يومًا، كان على أرض الملعب مع كريم الأحمدي في المباراة الودية بين المغرب وكندا (4-0)، حيث سجل زياش نفسه مرتين.

وقال زياش “أعتقد أننا عدنا للتو من المغرب. لقد مر أسبوع أو أسبوع ونصف. كنا نمزح بشأن المباراة طوال الأسبوع. وبعد دقيقتين من المباراة كانت لدينا مواجهتنا الأولى بالفعل”.

في الواقع، التقوا في وقت مبكر من المباراة بعد 38 ثانية، أبعد الأحمدي مواطنه عن الكرة في خط الوسط، مع دخول قوي من الظهر، وأطلق الحكم بيورن كوبرز صافرته على الفور مُعلنًا وجود خطأ على لاعب فينورد.

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ويضحك النجم المغربي مع تذكر هذا الموقف “في خط الوسط حدث ذلك عدة مرات. وأيضًا عندما كنت لا أزال ألعب في تفينتي. لقد واجهتني معظم المشاكل معه”.

أسلوب لامبارد مناسب

ويتطلع زياش إلى خطوته المنتظرة في ستامفورد بريدج، ويعتقد أن أسلوب مدرب تشيلي فرانك لامبارد سوف يناسبه تماما.

وأوضح “إن كرة القدم التي يلعبونها في الوقت الحالي تجذبني. يحب المدرب اللعب بشكل هجومي، وهو ما أعشقه بشدة، هناك معه الكثير من المواهب. أعتقد أن هذا أمر جيد، لأن الأولاد الصغار جائعون دائمًا”.

الأحمدي مع الاتحاد

ولعب صاحب الـ35 عامًا مع اتحاد جدة في 49 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدف، وقد انضم كريم الأحمدي إلى العميد من فينورد صيف عام 2018 في صفقة انتقال حر.

وكان لاعب الوسط قد أكد أنه لن يُجدد عقده مع الاتحاد، والذي سينتهي صيف 2020، وأنه يرغب في العودة إلى هولندا الموسم المقبل، موضحًَا أن تفينتي أنشخيدة أحد الخيارات القوية.