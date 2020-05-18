بالصور.. معركة مُشتعلة بين عمالقة الأتراك لخطف نجم الهلال

كشفت صحيفة “milliyet” التركية أن أندية جالطة سراي، فنربخشة، وبيشكتاش، سيدخلون معركة محتدمة للظفر بخدمات لاعب وسط نادي الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، الذي ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويبدو أن الزعيم ليس لديه نية في تجديد عقد اللاعب البرازيلي.

ويُعد إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.

منافسة تركية مشتعلة

الصحيفة التركية ذكرت أن جالطة سراي، فنربخشة، وبيشكتاش، سيقاتلون من أجل النجم البرازيلي، ويريدون في فترة الانتقالات المقبلة استقطاب لاعبين برسوم منخفضة، أو بدون رسوم، في ظل الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا، وهو ما ينطبق على إدواردو الذي ينتهي عقده هذا الموسم، ولن يكلفهم أموال تُدفع إلى ناديه الهلال.

وأضافت “يعتقد عمالقة الدوري التركي، الذين بدأوا الاستعدادات للموسم المقبل، أنه يجب إنهاء الانتقالات في وقت قصير وأن يتم تكوين الكادر للموسم المقبل في أقرب وقت ممكن”، لافتة إلى وجود العديد من الأندية البرازيلية التي تريد ضم إدواردو، أبرزها أتليتكو باراناينس، جريميو وكورنثيانز.

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أزمة كورونا

كانت الأندية السعودية قد تكبدت خسائر مالية بسبب جائحة كورونا، وأكدت مصادر أنه سيتم تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، كذلك سيتم تخفيض رواتب اللاعبين، مما يجعل بقاء إدواردو، وتجديد عقده، صعبا للغاية مع الزعيم.

من هو كارلوس إدواردو؟

بدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.