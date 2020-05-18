رياضة | كارتيرون يحدد أولى صفقات الزمالك الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد أولى صفقات الزمالك الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك يدرس نادي الزمالك التعاقد مع واحد من نجوم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق الأبيض في الموسم القادم.

الزمالك يستهدف ضم وليد الكرتي

وأظهر الزمالك منذ فترة رغبة في التعاقد مع المغربي وليد الكرتي نجم خط الوسط في نادي الوداد البيضاوي المغربي في الصيف القادم.

كارتيرون يصمم على ضم الكرتي

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وصمم الفرنسي باتيريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على فكرة التعاقد مع وليد الكرتي في الصيف القادم وشدد على إدارة الزمالك محاولة اقناع اللاعب بالانضمام للفريق.

وأكد كارتيرون إلى إدارة النادي الأبيض أنه مقتنع تماما بمستوى الكرتي وقدرته على تدعيم خط الوسط في الفريق في الموسم القادم.

تفاوض الزمالك مع وليد الكرتي ومنافسة من الأهلي

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات من فترة مع وليد الكرتي لضمه في الصيف القادم ولكن توقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل مفاجئ بسبب عدم التوصل لإتفاق مناسب ولكن سيحاول النادي من جديد ضمه.

يذكر أن الزمالك يواجه منافسة قوية على ضم وليد الكرتي من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي أظهر اهتمام كبير بضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري ولكن لم يحسم اللاعب وجهته النهائية حتى الآن.