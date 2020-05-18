رياضة | جوارديولا يطلب من مانشستر سيتي التعاقد مع 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يطلب من مانشستر سيتي التعاقد مع 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صفقات يرغب جوارديولا في التعاقد معها

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ويرى مدرب السيتي بأن الفريق أصبح بحاجة لصفقات جديدة خاصة في ظل تراجع مستوى النادي هذا الموسم وخسارة البريميرليج بشكل كبير.

واستقر مانشستر سيتي على التعاقد مع سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني لتعويض رحيل كانسيلو هذا الصيف، وأيضا ضم مدافع جديد من البريميرليج ما بين (ناثان آكي لاعب بورنموث - دانك لاعب برايتون).

وسوف يتعاقد فريق مانشستر سيتي مع لاعب وحيد في مركز خط الوسط الهجومي ليكون بديل ديفيد سيلفا الذي اقترب من الرحيل وهو حسام عوار لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي.