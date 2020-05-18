رياضة | بوادر أزمة قوية بين ديبالا ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بوادر أزمة قوية بين ديبالا ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مضطرة لتجديد تعاقد نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا وذلك بعد ظهور أنباء تؤكد رغبة الكثير من الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى بالحصول على خدماته.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أكدت أن ديبالا إقترب كثيراً من تمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2025.

ومن الممكن أن يحدث تمديد التعاقد بين الثنائي بمجرد وصول وكيل أعمال اللاعب إلى إيطاليا خاصةً أن الطيران متوقف ولا يوجد تنقل بين الدول بسبب تفشي فيروس كورونا .

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وقالت الصحيفة أن ديبالا سوف يحصل على رقم أكبر من الذي يحصل عليه في عقده الحالي (7.5) مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى وجود مكافآت ضخمة.

وفي حالة رفضت إدارة البيانكونيري تنفيذ طلبات اللاعب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل الموسم الماضي قبل أن يثبت جدارته الموسم الجاري باللعب أساسياً سوف تحدث أزمة كبيرة ولا يعلم أحد عواقبها.