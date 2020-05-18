رياضة | عاجل.. اتجاه لتغيير موعد استئناف الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتجاه لتغيير موعد استئناف الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن الموعد المبدئي لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي يتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أكد أن المسؤولين يسعون إلى ضمان إمكانية لعب المباريات المتبقية من عمر البريميرليج دون سواه من الدرجات الأخرى.

وسيتم عقد جلسة مع مسؤولو المسابقة مساء اليوم لطرح بعض المشاورات والخطط حيال إستئناف بطولة الدوري وستتركز جميع المشاورات على الظروف التدريبية والإجراءات الإحترازية خوفاً من إصابة أحد بالفيروس اللعين.

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ومن المرجح حتى الآن إستئناف بطولة الدوري يوم الثاني عشر من شهر يونيو المقبل لكن بعض التقارير الإعلامية اكدت أنه من الممكن تأجيل هذا الموعد لوقت لاحق.

حيث مهدت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي الطريق أمام عودة المسابقات في إنجلترا لكن مع الإلتزام بالحيطة والسلامة خوفاً من إرتفاع مصابي كورونا في البلاد.

فهل يعود البريميرليج في موعده الشهر المقبل أم سيتأجل مرة أخرى لشهر أغسطس ؟