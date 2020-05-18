رياضة | "العفيجي".. أرقام مميزة لسلاح الأهلي الفتاك في كل البطولات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "العفيجي".. أرقام مميزة لسلاح الأهلي الفتاك في كل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي، بشغف كبير عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، بعد توقف البطولتين بسبب كورونا.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تماشيا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام رمضان صبحي مع الأهلي

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

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شارك رمضان صبحي مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 6 لقاءات سجل أربعة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم في 4 لقاءات سجل هدف وحيد.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

- السوبر المصري

لم يشارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.