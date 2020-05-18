رياضة | "أوناجم".. موهبة مغربية تصنع الأرقام المميزة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر "أوناجم".. موهبة مغربية تصنع الأرقام المميزة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد محمد أوناجم واحد من الأسماء المهمة في بطولة الدوري المصري مع نادي الزمالك وهدف رئيسي لعدد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتبلغ القيمة السوقية لأوناجم 650 ألف يورو، وفق آخر التحديثات الواردة من موقع "ترانسفير ماركت.

لعب أوناجم مع الزمالك 22 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال 1284 دقيقة لعب.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز، شارك أوناجم في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، فيما مجموعه 907 دقيقة لعب.

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وضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك أوناجم في 6 مباريات، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً آخر، خلال 343 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب في 24 دقيقة من لقاء الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية، ولكن دون المساهمة بأي هدف.

كما شارك في 10 دقائق لقاء السوبر المصري الأخير ضد الأهلي والذي أقيم بدولة الإمارات العربية، وانتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي دون أهداف.

ولم يشترك أوناجم في لقاء السوبر ضد نادي الترجي التونسي، والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وفاز به الزمالك بنتيجة 3-1، حيث كان متواجداً على مقاعد البدلاء.

وساهم أوناجم في تتويج الزمالك هذا الموسم ببطولتي كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح، وكأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، فضلاً عن مساهمته في تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي أيضاً.