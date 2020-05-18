رياضة | ترتيب الدوري الألماني قبل المباراة الختامية بالجولة الـ26

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني قبل المباراة الختامية بالجولة الـ26 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني بمواجهة قوية تجمع فيردر بريمن بنظيره باير ليفركوزن مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعلي حسن العيدروس .

ترتيب الدوري الألماني قبل المباراة الختامية بالجولة الـ26

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل هذه المباراة:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة

4- لايبزج – 51 نقطة

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة

6- فولفسبورج – 39 نقطة

7- فرايبورج – 37 نقطة

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8- شالكة – 37 نقطة

9- هوفنهايم – 35 نقطة

10- كولن – 33 نقطة

11- هيرتا برلين – 31 نقطة

12- يونيون برلين – 30 نقطة

13- إينتراخت فرانكفورت 30 نقطة

14- أوجسبورج – 27 نقطة

15- ماينز – 27 نقطة

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة

17- فيردر بريمن – 18 نقطة

18- بادربورن – 17 نقطة