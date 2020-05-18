رياضة | الكشف عن حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد العزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه كل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن فكرة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال الحميدي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفكرة لما يتم طرحها من الأساس خلال الاجتماع، مشددا على أن عملية استئناف الدوري تخضع للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن رابطة الدوري السعودي، تسلمت أمس بعض التوصيات من أندية البطولة حول المشاكل والعقبات التي تواجهها في طريق استكمال الموسم.

وتابعت أن الرابطة كانت أمهلت الأندية 48 ساعة لتقديم توصياتها عقب الاجتماع الاخير الذي جرى بين الأندية يوم الخميس الماضي.