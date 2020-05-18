رياضة | آرسنال يستهدف ضم حارس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يستهدف ضم حارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي آرسنال الإنجليزي، إلى الحصول على خدمات البرازيلي نيتو حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق اللندني خلال الموسم المقبل.

وقالن صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن الأمر يتعلق بالبرازيلي نيتو، حارس البلوجرانا، الذي دخل حسابات تشيلسي أيضا، غير أن الأخير ربما يخرج من سباق التعاقد معه، إذا ضم الكاميروني أندريه أونانا من أياكس أمستردام.

وأضافت (إكسبريس) أن أياكس مهتم كذلك بضم نيتو، كبديل محتمل لأونانا، الذي أعرب عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الصيف.

كما ذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يواجه أي مشاكل، في بيع نيتو لأندية إشبيلية أو أتلتيكو مدريد أو ريال بيتيس أو ميلان.

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واعتبرت أن تزايد الاهتمام بضم نيتو، من المرجح أن يرفع سعره، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمبلغ يزيد عما يرغب آرسنال في دفعه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن عقد الحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، مع الجانرز ينتهي عام 2022، لكنه بعيد عن حسابات الجهاز الفني للفريق، بعدما شارك في 11 مباراة فقط بمختلف البطولات، هذا الموسم.

ويُنظر إلى نيتو على أنه نسخة احتياطية من الدرجة العالية، للألماني بيرند لينو حارس آرسنال، الذي ظهر بشكل جيد للغاية هذا الموسم.

وكان الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، قال مؤخرا إنه سيوقع فقط مع اللاعبين، الذين ليسوا في حاجة لمحاولات كبيرة لإقناعهم بالقدوم لآرسنال.

وهو ما قد يعرقل إمكانية ضم نيتو لصفوف المدفعجية.