رياضة | تحسبًا لرحيل المحمدي.. الإسماعيلي يستهدف التعاقد مع مدافع الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تحسبًا لرحيل المحمدي.. الإسماعيلي يستهدف التعاقد مع مدافع الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسؤولي نادي الإسماعيلي الحصول على خدمات محمود البدري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقتالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الدراويش.

ويسعي الإسماعيلي إلى التعاقد مع البدري بالفترة المقبلة من أجل تدعيم خط دفاعه، خاصة في ظل الأنباء التي تتردد بشأن اهتمام الأهلي بباهر المحمدي وقربه رحيله عن قلعة الدراويش.

وارتبط اسم البدري بالانتقال إلى الأهلي والزمالك بالفترة الماضية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتسعى إدارة الإنتاج الحربي لمحاولة تجديد عقد محمود البدري في الفترة المقبلة من أجل قطع الطريق على الأندية التي تخطط لضمه، أو محاولة تحقيق مكسب مادي في حالة بيعه.