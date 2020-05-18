رياضة | أزارو خارج الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو خارج الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية سعودية، أن استمرار المهاجم المغربي وليد أزارو، مع نادي الاتفاق السعودي، لن يطول بعد انتهاء إعارته.

وصرح خالد العطوي، المدير الفني للاتفاق السعودي، أن ناديه لن يجدد تعاقده مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق المُعار من نادي الأهلي.

وقال المدير الفني للاتفاق السعودي في تصريحات صحفية:"نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر حتى نهاية إعارته فقط".

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ويشار أن أزارو انضم لصفوف الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وخاض 7 مباريات معه منذ انتقاله في يناير الماضي وحتى فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر المهاجم المغربي بمستوى جيد مع الاتفاق، حيث أحرز 3 أهداف في الـ 7 مباريات التي شارك بها.