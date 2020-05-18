رياضة | نجم الزمالك السابق يكشف سبب تتويج الأبيض بالبطولات هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يكشف سبب تتويج الأبيض بالبطولات هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين عن السبب الحقيقي وراء تتويج الأبيض بالعديد من البطولات خلال هذا الموسم.

وأكد بدر حامد لاعب نادي الزمالك السابق أن الاستقرار الفني والإداري هو السبب في فوز القلعة البيضاء بالعديد من البطولات في الموسم الحالي.

وقال بدر حامد في تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور خلق حالة استقرار إداري في الزمالك وهذه الحالة جعلت هناك استقرار فني أيضا تسبب في حصد البطولات هذ الموسم".

وتابع: "لاعبو الزمالك أيضا كانوا ملتزمين تكتيكيا وفنيا بشكل كبير جدا هذ الموسم مما ساهم في حصد البطولات أيضا".

وقدم نادي الزمالك موسم مميز جدا بل وفاز بثلاث بطولات خلال هذا الموسم وهي كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة من أصل ١٨ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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ومن جانب آخر تتجه الأندية المصرية حاليًا لتدعيم صفوفها بلاعبين يحملون في أسلوب لعبهم المستويات والدرجات الفنية المطلوبة.

وبين اختيار الأسماء المحلية و الأجنبية، استقر نادي الزمالك في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا، على عدم التعاقد مع اللاعبين الأجانب، إلى حين تحسن الأوضاع .

ورفض نادي الزمالك تدعيم المراكز التي يحتاجها خلال الميركاتو الصيفي المقبل بلاعبين أجانب، والبحث عن لاعبين سوبر في هذه المراكز بين أندية الدوري.

واستقر مسؤولو الزمالك بعد التشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق.

وأكد كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، أن الفريق في منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالي.

كما أنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى مدير الكرة في النادي فيما يخص متطلبات الموسم الجديد في حالة إلغاء الموسم الحالي.