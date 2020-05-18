رياضة | ثلاثي رهيب.. ريال مدريد يريد مبابي وهالاند وهازارد في الخط الهجومي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ثلاثي رهيب.. ريال مدريد يريد مبابي وهالاند وهازارد في الخط الهجومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن أن نادي ريال مدريد الإسباني يعمل بالفعل على صفقات لدعم إيدن هازارد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونجم بوروسيا دورتموند إيرلينج براوت هالاند.

تم توجيه ريال مدريد للتحرك لواحد فقط أو كل من مبابي و هالاند هذا الصيف ، فقط لوباء فيروس التاجي لتقليص خطط إنفاقهم المالية.

وفقًا لـ AS ، على الرغم من ذلك ، هناك خطط جديدة جارية بالفعل لإعادة الثنائي المهاجم إلى سانتياجو بيرنابيو، على الأرجح في صيف عام 2021.

يشير التقرير إلى أن ريال مدريد ينوون الاحتفاظ ب هازارد ليشكلوا جزءًا من الجبهة الثلاث لكن أمثال كريم بنزيمة وجاريث بيل قد يكونون في طريقهم للرحيل.

يذكر أنتوج مبابي هداف الدوري الفرنسي 1 هذا الموسم برصيد 18 هدفاً ، فيما سجل هالاند هدفه 13 في 12 مباراة مع دورتموند في فوز السبت على شالكه 04.

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وفي جانب آخر يحاول الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الضغط من جديد ليتمكن من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن مبابي أكد أنه سعيد بأنباء اهتمام نادي ليفربول بضمه في الصيف القادم.

كما أشار الموقع إلى أن مبابي ألمح أيضا إلى امكانية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

ولكن كشف الموقع أن نادي ريال مدريد ليس قلق من كل هذه الأنباء بل ويعلم المسئولين أن مبابي يفعل كل ذلك ليضغط على النادي من أجل التحرك لضمه في الصيف القادم.

يذكر أن كيليان مبابي كان قد أظهر ترحيب كبير بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف القادم ولكن نادي باريس سان جيرمان هو من يعطل الصفقة بسبب تمسكه الشديد باللاعب.