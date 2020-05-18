رياضة | قلق في الأهلي بشأن العروض المغرية من الخليج لـ فايلر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر قلق في الأهلي بشأن العروض المغرية من الخليج لـ فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الأهلي حاليًا حالة من القلق بشأن بقاء واستمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من عدمه، حيث لم يتم حسم ملف تجديد التعاقد معه بشكل رسمي ونهائي.

وتعيش القلعة الحمراء هذه الحالة من الارتباك، بسبب عدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، في ظل غموض مصير النشاط الرياضي في مصر، وعدم البت في موعد نهاءي لاستئناف المسابقات الرياضية.

وأفادت تقارير بوجود عروض من الدوري الإماراتي تبحث عن الحصول على خدمات فايلر في الموسم الجديد، وعلى رأس هذه الأندية فريق الجزيرة الإماراتي، بتقديم إغراءات مالية كبيرة تفوق قيمة ما يحصل عليه مع الأهلي.

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وأشارت التقارير أن هناك مخاوف لدى إدارة الأهلي من رحيل فايلر، في ظل حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها الفريق تحت قيادته.

حيث خاض المارد الأحمر 17 لقاء في الدوري الممتاز، حقق فيها 16 فوزًا وتعادل في مباراة واحدة، قاطعًا بذلك شوطًا كبيرًا في حصد لقب الموسم.