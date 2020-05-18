رياضة | أحمد بلال يسخر من خالد الغندور بشأن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 05:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد بلال يسخر من خالد الغندور بشأن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق سخريته من محاولة نادي الزمالك التي يجريها في الوقت الحالي، للحصول على لقب نادي القرن.

بلال كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مش عارف لماذا الضيق والغضب من حديث خالد الغندور بأن الزمالك بطل القرن".

وأضاف "شيء طبيعي الزمالك كسب بطل القرن في السوبر، يبقى خلاص الزمالك بطل القرن".

وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بلال في صدام مع جماهير الزمالك، حيث سبق وانتقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

الجدير بالذكر أن نشاط كرة القدم يتوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وفي جانب آخر صرح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق يحيى، أن نادي القلعة البيضاء ستلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن الإفريقي، وأن الزمالك يمتلك الأدلة والحقائق للفوز باللقب.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه قال طارق يحيى : "الزمالك سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية للنظر في قضية لقب نادي القرن الذي منح للنادي الأهلي عام 2000".

وتابع: "عدم وجود ظهير إعلامي قوي للنادي سابقا، تسبب في إهدار الكثير من حقوقه، الزمالك عانى كثيرا بسبب ذلك، عكس الوضع الحالي الذي نعيشه مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأنهى: "جماهير الأهلي تسخر من فتح قضية بطل القرن الإفريقي بعد مرور 20 عاما، ونحن سنطالب دائما وابدا بحق النادي".