اخبار الرياضه

فيفا يخطط لإقامة مباراة خيرية من أجل مكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع فيفا يخطط لإقامة مباراة خيرية من أجل مكافحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.

وقال انفانتينو:" من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها".

وأوضح انفانتينو أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة.

Advertisements

وأشار انفانتينو إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، وأضاف أنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.

ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية " الوصول إلى أدوات كوفيد19-".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يخطط لإقامة مباراة خيرية من أجل مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا